القسام: استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرقي خان يونس

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استهدفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، 4 آليات إسرائيلية على الأقل في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بحسب ما ذكرت الكتائب الخميس.وقالت الكتائب عبر منصة "تلغرام" إنها استهدفت "3 آليات صهيونية بقذائف ‘الياسين 105‘ في محيط منطقة بني سهيلا في شرق مدينة خان يونس"، وأضافت أنها "دمرت آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع شرقي خان يونس واشتعال النيران فيها".واستهدفت كذلك "جرافة صهيونية بعبوة ‘شواظ‘ شرقي خان يونس".وتحدثت عن "استهداف غرفة قيادة للعدو شرقي مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل" بالتعاون مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.وتمكن مقاتلو الكتائب من "استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد ‘رعدية‘ وأوقعوها بين قتيل وجريح شرقي مدينة خان يونس".