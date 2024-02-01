الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام: استولينا على 3 طائرات مسيّرة جنوب مدينة غزة

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أرشيفية
أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الاستيلاء على 3 طائرات مسيّرة للاحتلال جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.اضافة اعلان
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