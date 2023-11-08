الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام: المقاومة وثقت تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة

قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، إن المقاومة وثقت تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال الاسرائيلي تدميرا كليا أو جزئيا.

 

وأضاف مساء الأربعاء، أن المقاومة منذ الصباح تمكنت من تدمير 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذت عمليات قنص، واستهدفت القوات الراجلة بمختلف الأسلحة وأوقعت فيها إصابات محققة، كما دكت القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون.

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وتابع، أن سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية يدك التحصينا.

 

وقال: "العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى، وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم."

وتابع: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي."

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