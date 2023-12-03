القسام تدك قوة صهيونية خاصة وتجهز على عدد منهم

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أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.واشتبك مقاتلو القسام مع القوة الخاصة بالأسلحة الرشاشة ويجهزون على عدد من جنود القوة