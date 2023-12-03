الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تدك قوة صهيونية خاصة وتجهز على عدد منهم

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القسام تدك قوة صهيونية خاصة وتشتبك
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.اضافة اعلان

واشتبك مقاتلو القسام مع القوة الخاصة بالأسلحة الرشاشة ويجهزون على عدد من جنود القوة
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