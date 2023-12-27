القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية.. وإسرائيل تعلن القتلى

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أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.وقبل قليل أعلنت القسام أيضا أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج.كما ذكر إعلام إسرائيلي أن قتلى اليوم الثلاثة من كتيبة شكيد بلواء جفعاتي أحدهم نائب قائد سرية وسقطوا شمالي القطاع.