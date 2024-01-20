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السبت 20 كانون الثاني 2024
8:07 م
"القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذائف هاون
"القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذائف هاون
أعلنت كتائب القسام أنها قصفت جنودا إسرائيليين، شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل.-(وكالات)
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