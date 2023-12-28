"القسام" تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية

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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في أجواء قطاع غزة.وقالت القسام في بيان مقتضب: "أسقطنا طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2)، كانت في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر، شمالي قطاع غزة".و"Skylark-2"، طائرة استطلاع دون طيار عسكرية تكتيكية، صُممت للاستطلاع ليلا ونهارا، وفي الطقس السيء، وجمع البيانات وتحديد الأهداف في نطاقات المهام التي تتجاوز 50 كيلومترا.وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها كتائب "القسام" طائرات من هذا النوع، ففي آب 2015، أعلنت كتائب "القسام" أن وحدة خاصة تابعة لها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز (Skylark-1)، وهو الطراز السابق من الطائرة التي أسقطتها الكتائب اليوم.ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.