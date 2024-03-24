الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"القسّام" تعلن استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال شمال بيت حانون

دبابات الاحتلال في غزة
دبابات الاحتلال في غزة
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي "الياسين 105" شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.-(وكالات)اضافة اعلان
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