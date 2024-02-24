السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"القسام" تعلن استهداف دبابة ميركافا جنوب حي الزيتون

دبابات الاحتلال في غزة
دبابات الاحتلال في غزة
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)اضافة اعلان
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