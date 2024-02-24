السبت 24 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
السبت 24 شباط 2024
8:23 م
"القسام" تعلن استهداف دبابة ميركافا جنوب حي الزيتون
دبابات الاحتلال في غزة
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)
اضافة اعلان
غزة
كتائب القسام
حي الزيتون
Copy
ذات صلة
جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة
منذ1 ساعة
القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس
22 شباط 2024
قنص وتدمير آليات.. القسام تتصدى لقوات الاحتلال بحي الزيتون - فيديو
21 شباط 2024
هل عادت مباحثات التهدئة في غزة للمربع الأول؟
08 شباط 2024
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة
منذ1 ساعة
أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في غزة
منذ2 ساعة
9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة
منذ2 ساعة
إعلام عبري: محادثات باريس بشأن الأسرى كانت جيدة
منذ7 ساعة
إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن
منذ9 ساعة
إصابة 7 جنود وضباط من جيش الاحتلال في معارك غزة
منذ10 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الحسين يحقق الفوز على شباب الأردن في الدقائق الأخيرة
الرياضة
|
منذأقل من دقيقة
٣ شركات أردنية وقطرية تطلق مبادرة "فرصة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل"
اقتصاد
|
منذ 4 دقيقة
نصيحة !
كاريكاتير - حمزة حجاج
|
منذ 17 دقيقة
الحراسيس يظفر بفضية الدوري العالمي للكراتيه
الرياضة
|
منذ 28 دقيقة
إشبيلية يصدر بيان يتهم به ريال مدريد بالتأثير على الحكام
الرياضة
|
منذ 40 دقيقة
"شباب اليد" يحقق فوزا مثيرا على نظيره السعودي
الرياضة
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
الضغوط الدولية على إسرائيل
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس
ترجمات
|
منذ8 ساعة
فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة
ترجمات
|
23 شباط 2024
مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات
ترجمات
|
23 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-2)
ترجمات
|
21 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-1)
ترجمات
|
20 شباط 2024
العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية
ترجمات
|
19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نصيحة !
صمود أهل غزة
منذ24 ساعة
تشجيع
22 شباط 2024
ترند الحلويات !
21 شباط 2024
متعثر
20 شباط 2024
العالم وغزة
19 شباط 2024