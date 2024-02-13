"القسام" تعلن استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين في خان يونس

اضافة اعلان

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود، والاشتباك مع 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في خان يونس.وأوضحت الكتيبة عبر "تيلغرام"، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع في منطقة القرارة شماليّ مدينة خان يونس، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى.وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود تحصنت داخل منزل، كما اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.وقالت إن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون في مدينة غزة.