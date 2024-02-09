"القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال

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أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من مسافة صفر.وقالت "القسام" في بيان مقتضب لها، إن "مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال وأجهزوا على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".وأضافت أن "مجاهديها عادوا إلى قواعدهم بسلام عقب تنفيذ العملية".ودأبت كتائب "القسام" خلال معركة "طوفان الأقصى"، على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، والتي تتمثل باستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال.ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و947 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و459 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.