القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

قالت كتائب القسام مساء الثلاثاء، إن المقاومة تمكنت من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل، ويعاودون استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس، ويوقعون أفراد القوة بين قتيل وجريح.

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كما استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، ودبابة ميركفاه أخرى بعبوة العمل الفدائي شرق مدينة خانيونس ، إضافة إلى ناقلة جند صهيونية أيضا، ودبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما استهدفت أيضا برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، ومقتل طاقهما.

واستهداف الكتائب أيضا قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" ، واشتبكت معها وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.