القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، عن عدة استهدافات للمقاومة بجيش الإحتلال الإسرائيلي، على النحو التالي:

- استهداف غرفة قيادة للاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

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- قنص جندي صهيوني في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.



- استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع وهبوط الطيران المروحي في مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى.

- استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع.

- استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تفحمها وقتل من فيها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.