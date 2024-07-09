القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

أعلنت كتائب عز الدين القسام مساء اليوم الثلاثاء، عن استهدافات لها بجيش الاحتلال على النحو التالي:

- تمكن مجاهدونا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة.

اضافة اعلان



- خلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح، تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد.

-استهداف "قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي تاندوم في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية".

- قنص جندي صهيوني وأصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غربي مدينة غزة.