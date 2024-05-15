الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تعلن مقتل 12 جنديا بجباليا

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لحظة استهداف أحد مقاتلي القسام دبابة إسرائيلية في أحد محاور التوغل بقطاع غزة

أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء مقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بجباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة الاشتباك مع قوة إسرائيلية واستهداف مستوطنة سديروت في غلاف غزة، في حين انسحب جيش الاحتلال من حي الزيتون بمدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.

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وقالت كتائب القسام إن الاحتلال سحب معداته المدمرة بغطاء جوي بعد مقتل الجنود في جباليا، وأفادت بأنها فجرت عبوة شواظ في دبابة ميركافا بمخيم جباليا، واستهدفت جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وقوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في جباليا، كما اشتبكت معها.


وأضافت القسام أنها سيطرت على مسيّرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وأفادت بأنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 على مفترق الترنس بمخيم جباليا.


كما قالت إنها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد من طائرة مسيّرة على مجموعة جنود شرق مخيم جباليا، وقنصت جنديا إسرائيليا قرب مسجد التابعين شرق رفح جنوبي قطاع.

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