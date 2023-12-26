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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
2:24 م
القسام تفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية
القسام تفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية
أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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وقالت الكتائب إنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية المستهدفة ما بين قتيل وجريح.
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