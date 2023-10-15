القسام تقصف تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين

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قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى لتاسع يوم على التوالي.كما، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسلحا تسلل إلى مستوطنة أوفاكيم وإن قوات الجيش تمشط المنطقة.