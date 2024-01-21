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الأحد 21 كانون الثاني 2024
8:16 م
"القسام" تقصف حشودا إسرائيلية بقذائف الهاون
إصابات في جيش الاحتلال
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها قصفت حشودا للعدو الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة.
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