الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"القسام" تقصف حشودا إسرائيلية بقذائف الهاون

إصابات في جيش الاحتلال
إصابات في جيش الاحتلال
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها قصفت حشودا للعدو الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة.
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