القسام تقصف عسقلان وسديروت ردًا على التهجير

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، الجمعة، إنها قصفت مدينة عسقلان في إسرائيل بـ 150 صاروخا.وقالت في بيان لها، "كتائب القسام توجّه الآن ضربة صاروخية بـ 150 صاروخًا لعسقلان".وأضافت "يأتي ذلك ردًّا على التهجير واستهداف المدنيين من قبل الاحتلال".كتائب القسام: نقصف سديروت بـ 50 صاروخا ردا على التهجير واستهداف المدنيينوقالت كتائب القسام إنها قصفت سديروت بـ50 صاروخا ردا على التهجير واستهداف المدنيين.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق أكثر من ألف صاروخ من غزة على مدينة عسقلان منذ بداية الحرب.كما اعلنت كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في "كفار سعد" بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري