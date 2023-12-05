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الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
4:30 م
القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة
القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت غرف قيادة العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
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