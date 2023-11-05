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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
6:16 م
القسام تقصف قاعدة رعيم وبئر السبع برشقة صاروخية
القسام تقصف قاعدة رعيم وبئر السبع برشقة صاروخية
قالت كتائب القسام إنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية وبئر السبع المحتلة برشقات صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وقالت وسائل إعلام إن صفارات الإنذار دوت في أشكول في غلاف غزة.
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