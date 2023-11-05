الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تقصف قاعدة رعيم وبئر السبع برشقة صاروخية

صاروخ أثناء إطلاقه من المقاومة على مستوطنات الاحتلال-(وكالات)
القسام تقصف قاعدة رعيم وبئر السبع برشقة صاروخية

قالت كتائب القسام إنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية وبئر السبع المحتلة برشقات صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وقالت وسائل إعلام إن صفارات الإنذار دوت في أشكول في غلاف غزة.اضافة اعلان
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