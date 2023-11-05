القسام تقصف قاعدة رعيم وبئر السبع برشقة صاروخية

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قالت كتائب القسام إنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية وبئر السبع المحتلة برشقات صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.وقالت وسائل إعلام إن صفارات الإنذار دوت في أشكول في غلاف غزة.