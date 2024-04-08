القسام تقصف مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي بنتساريم

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قالت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قواتها قصفت مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي، العامل في محور مستوطنة نتساريم، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.