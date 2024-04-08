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الإثنين 08 نيسان 2024
10:10 م
القسام تقصف مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي بنتساريم
كتائب القسام
قالت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قواتها قصفت مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي، العامل في محور مستوطنة نتساريم، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
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