الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تقصف مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي بنتساريم

كتائب القسام
كتائب القسام
قالت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قواتها قصفت مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي، العامل في محور مستوطنة نتساريم، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.اضافة اعلان
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