الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تنفي تحرير الاحتلال أي أسير لدى المقاومة

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
القسام تنفي تحرير الاحتلال أي أسير لدى المقاومة

نفى الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيـدة رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى الأسرى لدى القسام، قائلا:

"راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدينا، وإذ يتفاخر نتنياهو بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة، فإنه يحتاج 20 عاما لتحرير بقية الأسرى."

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وأضاف أبو عبيـدة في خطاب له، مساء الثلاثاء، "تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد، وأنه تم إدخال في هذه المعركة وللمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات."

وتابع أبو عبيدة: "مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

وأشار إلى أنه تم قتل وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال خلال الاشتباكات وأن سلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.

وبين أبو عبيدة، أن الاحتلال بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري، مضيفا أنه مع بدء التوغل البري حتى قامت المقاومة بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة.

وأكد أبو عبيدة أنه تم إبلاغ الوسطاء أنه سيتم الإفراج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبة المقاومة بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

وقال أبو عبيدة: "عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية."

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