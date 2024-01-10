الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق - فيديو

القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق
القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق
بثت كتائب القسام مساء الأربعاء، مشاهد من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم داخل نفق، ومن ثم تفجير عين النفق، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي اضافة اعلان
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