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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
7:34 م
القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق - فيديو
القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق
بثت كتائب القسام مساء الأربعاء، مشاهد من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم داخل نفق، ومن ثم تفجير عين النفق، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي
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