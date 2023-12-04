الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام: دمرنا 28 آلية عسكرية في كافة محاور القتال خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة - تفاصيل

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن المقاومة تمكنت خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، أن المقاومة استهدفت القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.

 

وأشار إلى أن كتائب المقاومة دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

نحو 16 ألف شهيد حصيلة العدوان المستمر على غزة

منذ1 ساعة
كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال

القسام يعلن حصيلة خسائر الاحتلال حتى عصر الاثنين

منذ5 ساعة
WW-01

أسلحة الحرب العالمية الثانية مازالت تلوّث البيئة

منذ6 ساعة
656d2b4242360417c74bd31e

الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية

منذ16 ساعة
upload_1701507849_1608145049

مصر تواصل استقبال الجرحى من غزة وسط دعم إيطالي و فرنسي

منذ16 ساعة
Doc-P-475615-638372342455426992

إسرائيل ترسل سفنا حربية وغواصة للبحر الأحمر

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو ما بين صموئيل الأول وحزقيال

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الانفعالات المؤقتة خطيرة جدا

ماهر أبو طير |اليوم

لن تهزم المقاومة

جهاد المنسي |اليوم

كي لا يصبح الناقل الوطني مشروع عطارات آخر: لنتريث ونراجع السياسة المائية جذريا

جواد عباسي |اليوم

الحرب والمناخ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حماس تقاتل خارج فلسطين وقطر وسورية ولبنان

سميح المعايطة |اليوم

عن ثورة التربية والتعليم وتحدياتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |منذ 7 دقيقة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |منذ 8 دقيقة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات | منذ22 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 