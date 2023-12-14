القسام: قتلنا 36 جنديا إسرائيليا ودمرنا 72 آلية عسكرية- تفاصيل

قال الناطق باسم كتائب القسام ، إن المقاومة تمكنت في خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأكد أبو عبيدة في بيان مساء الخميس، أن المقاومة قتلت 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، كما استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

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