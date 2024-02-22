القسام: نفذنا منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص

اضافة اعلان

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها نفذت منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول قتل على إثرها عشرات من جنود العدو.