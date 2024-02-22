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الخميس 22 شباط 2024
7:00 م
القسام: نفذنا منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص
بندقية الغول
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها نفذت منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول قتل على إثرها عشرات من جنود العدو.
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طوفان الاقصي
القسام
بندقية الغول
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