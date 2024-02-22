الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام: نفذنا منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص

بندقية الغول
بندقية الغول

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها نفذت منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول قتل على إثرها عشرات من جنود العدو.اضافة اعلان
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