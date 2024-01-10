الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تدمير 42 آلية وقتل 22 جنديا إسرائيليا

القسام يعلن حصيلة عملياته خلال أسبوع

منذ اندلاع الحرب، كررت إسرائيل أن حماس تستخدم المستشفى مقرا لقيادة العمليات العسكرية
منذ اندلاع الحرب، كررت إسرائيل أن حماس تستخدم المستشفى مقرا لقيادة العمليات العسكرية
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- أنها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية، وقتل 22 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر.اضافة اعلان
واليوم قالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما تمكن مقاتلو القسام من تدمير دبابتَي ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، الذي شهد أيضا استهدافا لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة بقذائف الهاون.
وشهدت منطقة بني سهيلا شرق خان يونس استهدافَ قوةٍ إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
كما اشتبك مقاتلو القسام مع قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة قرب مفترق الكويت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت الكتائب إنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من استهداف تجمع لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.
وأكدت أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح قرب شارع السكة جنوب حي الزيتون.



وفي إطار العمليات التي أعلنت عنها القسام قالت إن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على مسيرة إسرائيلية شرق حي الزيتون، وأوضحت أن الطائرة من طراز "سكاي لارك" كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
وفي السياق ذاته، قال أبو عبيده الناطق باسم كتائب القسام في بيان له إن مقاتليهم "تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، والإجهاز على 22 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر".
وأضاف أنهم "أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص".
وكشف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام نسفوا منزلا وفجروا "4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض-جو تجاه مروحية في سماء القطاع"، دون تحديد الموقع.
كما تمكن مقاتلو القسام من "إسقاط طائرة استطلاع من طراز هيرمز 900 واستولوا على طائرة Skylark وطائرتي درون".
في سياق متصل تم عرض مشاهد تظهر تنفيذ عناصر من كتائب القسام كمينا في قوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت القسام إن مقاتليها أوقعوا عناصر قوة راجلة إسرائيلية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استهداف سيارة عسكرية وصلت لإنقاذ القوة.
وبثت سرايا القدس صورا لما قالت إنه استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المباني في خان يونس.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
NP090120242213-1

تفكيك خراطيم إسرائيلية لضخ مواد حارقة جنوب لبنان

منذ 24 دقيقة
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار

رئيس سابق للموساد: السنوار ومقاتلو حماس لم يفقدوا إرادة القتال

منذ1 ساعة
قصف اسرائيلي على غزة

15 شهيدا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غربي رفح

منذ2 ساعة
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي

نائبة رئيس وزراء بلجيكا: سأقدم مقترحا لحكومتي لمقاضاة إسرائيل

منذ2 ساعة
آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم - (وكالات)

تخوف من انتفاضة ثالثة بالضفة المحتلة

منذ5 ساعة
Untitled-1

بلينكن: اتفقنا مع إسرائيل على دخول بعثة أممية لشمال غزة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الاختباء خلف الحرب.. إلى متى؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

شرفاء يحمون الجبهة الشمالية المشتعلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا هذه التسريبات حول الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة

سائد كراجة |اليوم

2023.. دروس اقتصادية مستفادة!

موسى الساكت |اليوم

مداراة الفشل بالأكاذيب

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات | منذ6 ساعة
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 