الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القمة السعودية الإفريقية تؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة

e09f08d5-9753-4d29-9ec0-f1a92678f652_16x9_1200x676
من اختتام أعمال القمة السعودية الإفريقية
شددت القمة السعودية الإفريقية على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.اضافة اعلان
وذكر البيان الصادر في ختام أعمال القمة، اليوم الجمعة، أن المشاركين أكدوا ضرورة تمكين المنظمات الأممية من أداء عملها في قطاع غزة.
كذلك أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ويحمل اسم "إعلان الرياض"، إلى ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في "الاحتلال الإسرائيلي"، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي.
وبحثوا أيضاً سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم.

كذلك أكد البيان أن القمة السعودية الإفريقية منعطف تاريخي بمسار العلاقات المشتركة، وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية بالمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضاف أن المملكة تؤكد على دور دول إفريقيا ودعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الـ 20.

وتحت عنوان "شراكة مثمرة"، استضافت الرياض اليوم القمة السعودية - الإفريقية الأولى، لتؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية.

وحضر إلى الرياض عدد من قادة وزعماء إفريقيا للمشاركة في القمة التي تهدف إلى تطوير علاقات السعودية مع دول القارة الإفريقية.

وفي افتتاح القمة، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى وقف الحرب في غزة، وقال "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني". وأضاف "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري".

وأعلن محمد بن سلمان إطلاق مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإنمائية في إفريقيا، والتي تشمل تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وفي ختام القمة، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اعتماد مشروع "إعلان الرياض خريطة الطريق للعلاقات السعودية - الإفريقية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إطلاق قنابل فسفورية مضيئة بسماء قطاع غزة -(وكالات)

غارات إسرائيلية قرب مستشفى النصر والعيون بغزة

منذ 14 دقيقة
1699636493171135100

مطالبة أممية بوقف المذبحة بغزة والتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة مدمرة

منذ 20 دقيقة
فلسطينيون يشيعون جثماني القتيلين في مخيم جنين للاجئين

183 شهيدا بالضفة منذ بدء العدوان والاحتلال يواصل حملة الاعتقالات

منذ 20 دقيقة
كتائب القسام

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

منذ 28 دقيقة
أدخنة تتصاعد جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق في غزة-(وكالات)

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يحقق أي هدف عسكري بغزة

منذ 35 دقيقة
انقطاع الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بعد نفاد الوقود

انقطاع الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بعد نفاد الوقود

منذ 42 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |منذ 47 دقيقة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |منذ 48 دقيقة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 