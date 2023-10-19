"القوة التي لا تقهر" تستعرض بأجساد الغزيين الأبرياء

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عواصم - في 7 تموز(يوليو) عام 2014، شنت قوات الاحتلال هجوما شاملا من الجو والبر والبحر على قطاع غزة، استمر لمدة 51 يوما، واستشهد خلاله نحو 2200 فلسطيني، ربعهم من الأطفال، وفقدت 142 عائلة فلسطينية نحو ثلاثة أو أكثر من أفرادها، بالإضافة إلى نحو 11 ألف مصاب من أبناء غزة.كيف أظهر الاحتلال نفسه للمجتمع الدولي حينها؟ "بلد قوي يدافع عن نفسه"، هذه هي الصورة التي يحاول دوما الاحتلال أن يقدِمها لنفسها، فلطالما قدم جيش الاحتلال بوحداته المختلفة باعتباره قوة كبيرة لا تقهر، ومن الواضح أن وحشيته البالغة في التعامل مع الفلسطينيين تهدف في المقام الأول إلى خدمة هذه الصورة.خلال لقاء، مع الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي مؤخرا، وجه مذيع الجزيرة سؤالا محددا عدة مرات لأدرعي بعد عملية "طوفان الأقصى"، وهو: "كم عدد قتلاكم وأسراكم خلال هذه العملية؟"، وحتى نهاية اللقاء ظل أدرعي يراوغ ولم يقدم إجابة محددة حول هذا السؤال.لربما يجسد هذا الموقف الطريقة الدعائية الحربية، التي تظهر قدرات جيشها ومواطن قوته، وتتجنب الاعتراف بهزائمه وانكساراته. الاعتراف بأعداد القتلى والأسرى يبرز مقدار الضعف وحجم الهزيمة، وهو ما يصعب على جانب الاحتلال الاعتراف به على الدوام.لطالما استخدمت الدعاية، بجميع أشكالها، لتشكيل الرأي العام وتقديم روايات محددة عبر التاريخ. وفي عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، قامت قوات الاحتلال بتكييف إستراتيجياتها الدعائية القديمة مع المشهد الرقمي. على سبيل المثال، في أيار(مايو) من العام الحالي، شن جيش الاحتلال عملية عسكرية مفاجئة على قطاع غزة باسم "الدرع والسهم". خلال هذا الهجوم، استخدمت الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، على نطاق واسع لتغذية الجماهير بتحديثات حية وتنبيهات وعروض "سينمائية" عن عمليتها. ولكن تحت سطح الصور المعدة جيدا والرسائل المقنعة تكمن شبكة معقدة من التلاعب.عند فحص المحتوى المختار بعناية، نلاحظ المشهد المتناقض لجيش يعلن تفوقه الأخلاقي بينما يستهدف في الوقت نفسه المدنيين الفلسطينيين في منازلهم. لا تقوم قوات الاحتلال بنشر هجماتها على تويتر مباشرة فحسب، بل تصمم أيضا محتوى جذابا بصريا تعرضه على جميع المنصات والمحطات الإعلامية المختلفة، فقط في محاولة لإبراز قوتها القادرة على التدمير والسحق، ثم تبرير عملياتها هذه بمحاولة إظهارها في مظهر "الردود الدفاعية" .في هذا السياق، نشرت قوات الاحتلال مقطعَ فيديو سينمائيا يظهر قادة ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي وهم يلقون خطابات حول رغبتهم في "تدمير الاحتلال"، إلى جانب صور الإسرائيليين الذين يهربون من الخطر. وتهدف هذه المادة المصورة إلى جذب المشاهدين من خلال استخدام العناصر السمعية والبصرية، مع إشعارهم في الوقت نفسه أن من حق المحتل أن "يدافع عن نفسه". بعبارة أخرى، صمِمت مثل هذه المقاطع لتقديم صورة مشوهة وأحادية الجانب للاحتلال مع المبالغة في إبراز القوة وإبراز الاضطرار لاستخدامها، بالإضافة إلى تبسيط السياق السياسي والتاريخي الأوسع أو محوه بالكامل. تحت سطوة هذه البروباغندا، تختفي الحقائق الجوهرية للصراع وعلى رأسها الحصار والقمع الممنهج للفلسطينيين.رغم كل هذه القوة التي تنشرها كافة وسائل الإعلام حول إمكانيات جيش الاحتلال وقوته إلا أنها لم يكن لها فائدة تذكر أمام هجوم المقاومة في السابع من تشرين الاول(أكتوبر) عام 2023.بحسب جيش الاحتلال، عبرت قوات كوماندوز المقاومة السياج الأمني في 29 نقطة، وسيطروا على معبر إيرز الحدودي الخاضع لإجراءات مشددة.بالتزامن مع هذه الدعاية، يجهز جيش وأجهزة المخابرات للمحتل بأحدث التقنيات والأسلحة. في عام 2022 فقط بلغ الإنفاق العسكري للاحتلال 24.4 مليار دولار. تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنويا مساعدات عسكرية، وتسمح هذه الأموال لإسرائيل بشراء أسلحة باهظة الثمن، مثل طائرات "إف- 35"، التي كانت ستواجه صعوبة في تحمل تكاليفها لولا المساعدات.أيضا يمتلك الاحتلال القبة الحديدية، وهو نظام دفاع جوي متقدم، وتعد الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا النظام. يهدف هذا النظام إلى اعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية، وتدعي دولة الاحتلال أن النظام يحقق نسب نجاح تفوق 90 % في اعتراض مقذوفات وصواريخ المقاومة.لكن هذه القوة، والأساطير المنسوجة حولها انهارت تماما صباح يوم السابع من تشرين الاول(أكتوبر). ففي غضون عدة ساعات، اخترق العشرات من عناصر المقاومة في غزة السياج الحدودي إلى جنوب الاحتلال، وقاموا بقتل وأسر جنودالاحتلال في البلدات الحدودية، وصوروا تقدمهم في مواقع عديدة.حتى القبة الحديدية لم تجد نفعا في مواجهة "الرشقات" الصاروخية المتعددة. تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية إن دفاعات جيش الاحتلال انهارت مثل "بيت من ورق"، مؤكدة أن السؤال حول كيفية حدوث هذا الأمر سيظل مطروحا لأجيال عديدة. وبحسب جيش الاحتلال، عبرت قوات كوماندوز المقاومة السياج الأمني في 29 نقطة، وسيطروا على معبر إيرز الحدودي الخاضع لإجراءات مشددة. كيف حدث هذا في ظل وجود شبكة من أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة الخاصة بالسياج التي وضعت في سلسلة من الخطوط؟ الإجابة التي يطرحها تقرير "لوموند" هنا هي أن هذه الأجهزة إما أن تكون قد فشلت في أداء وظيفتها وإما أنها قد شتتت. فما يبدو هو أن وحدة المراقبة التي تعالج البيانات كانت "عمياء" جزئيا على الأقل.- (وكالات)