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السبت 01 حزيران 2024
3:41 ص
القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر
مقاتلة أميركية تتوجه لضرب مواقع حوثية في اليمن (رويترز) - (أرشيفية)
قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن في خليج عدن، ولا أنباء عن أضرار أو إصابات.
وأضافت: دمرنا 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
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خليج عدن
البحر الاحمر
القيادة الوسطي الاميركية
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