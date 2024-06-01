 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر

مقاتلة أميركية تتوجه لضرب مواقع حوثية في اليمن (رويترز) - (أرشيفية)
مقاتلة أميركية تتوجه لضرب مواقع حوثية في اليمن (رويترز) - (أرشيفية)
قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن في خليج عدن، ولا أنباء عن أضرار أو إصابات.

وأضافت: دمرنا 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.اضافة اعلان
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