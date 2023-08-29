الكشف عن حجم احتياطيات السعودية الدولية وحصة الذهب منها

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بلغت احتياطيات السعودية الدولية في شهر يوليو الماضي 1601 مليار ريال سعودي (حوالي 426.94 مليار دولار)، وفقا لتقرير البنك المركزي السعودي.وللمقارنة فقد بلغ الاحتياطي في شهر يونيو الماضي مستوى 1662 مليار ريال (443.2 مليار دولار)، وكان المؤشر في بداية العام الجاري في شهر يناير 2023 عند 1675 مليار دولار (نحو 446.67 مليار دولار).وبذلك تكون احتياطيات السعودية الدولية قد تراجعت في يوليو الماضي بواقع 16.26 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي.واحتياطيات السعودية الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص لدى صندوق النقد الدولي و الودائع في الخارج والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.وتوزعت الأصول الاحتياطية للمملكة كالتالي:- استثمارات في أوراق مالية في الخارج: 952.293 مليار ريال سعودي- نقد أجنبي وودائع في الخارج: 554.284 مليار ريال سعودي- وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: 14.1423 مليار ريال سعودي- حقوق السحب الخاصة: 78.373 مليار ريال سعودي- الذهب 1.624 مليار ريال سعوديوتحتل السعودية المرتبة الـ17 عالميا والأولى عربيا في تصنيف الدول من حيث احتياطيات المعدن النفيس، وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر أغسطس 2023 بلغ احتياطي المملكة من المعدن النفيس 323.1 طن.