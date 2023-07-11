الكويت: لن تغادر أي مركبة أجنبية إلا بعد دفع المخالفات المرورية

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أكدت سلطات الكويت أنها لن تسمح بمغادرة أي مركبة أجنبية البلاد، إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ البرية الحدودية.وأوضح المقدم مشاري السمحان، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية قائلا "بدأت إجراءات وزارة الداخلية ممثلة في قرار وزير الداخلية الكويتي، بتحصيل المخالفات المروية المتعلقة بالمركبات غير الكويتية، والتي لا تحمل لوحات كويتية سواء كانت خليجية أو حتى عربية".وتابع المقدم مشاري السمحان: "لابد من الجميع الانتباه في هذا الجانب، في حال وصول المركبة التي لا تحمل لوحات كويتية إلى إحدى المنافذ البرية، سواء كانت العبدلي أو السالمي أوالنويصيب، يشترط وفق الإجراءات وصولها إلى المسؤولين في الجمارك بأن يتم تنبيهها، وإبلاغهم بوجود مخالفات إن وجدت على هذه المركبة".وأردف: "سيتم توجيه تلك المخالفات إلى القسم المختص بتحصيل المخالفات المروية، ويشترط تسديدها مع إخواننا في الفحص الفني، ويجب أن نكون متعاونين دائما بتسديد هذه المخالفات المرورية، والمحافظة على سلامة الجميع".وكالات