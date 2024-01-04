اللواء الدويري: جيش الاحتلال يحاول تفادي الالتماس مع المقاومة خلال انسحابه

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قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات البرية الإسرائيلية تحاول السيطرة على جبل الريس شمالي قطاع غزة لتأمين خروج قواتها من حيَّي الدرج والتفاح وبعض المناطق الأخرى.وأضاف الدويري أن قوات الاحتلال انسحبت من غالبية مناطق الشمال لكنها تحاول تفادي التماس مع المقاومة خلال انسحابها من الدرج والتفاح.وتحاول إسرائيل الدفع بهذه القوات نحو البريج وسط القطاع، لتعزيز قواتها التي تخوض قتالا عنيفا هناك لفصل شمال القطاع عن جنوبه، وفق الخبير العسكري.وإلى جانب فصل الشمال عن الجنوب، فإن قوات الاحتلال تضغط على البريج لإجبار المقاومة على نقل جزء من قوات الجنوب التي تدافع عن خان يونس إلى الوسط، كما يقول الدويري.وتحاول قوات الاحتلال منذ أسابيع عزل خان يونس جنوبا عن بقية القطاع لكنها تواجه مقاومة شرسة، وهو ما دفعها للضغط في أماكن أخرى أملا في أن تسحب المقاومة جزءا من قواتها في الجنوب والدفع بها إلى نقاط اشتباك أخرى.وحشدت إسرائيل عشرات الآليات على تخوم مخيم البريج ومداخله، لكن قواتها ما تزال عاجزة عن التوغل داخله، وقد طلبت -اليوم الأربعاء- من السكان إخلاء مخيم النصيرات لأنه بات منطقة عمليات.وتتمركز الآليات الإسرائيلية بقوة في منطقة القرارة القريبة من خان يونس التي فشلت في اقتحامها أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية.