الليكود يهاجم لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر في حزب الليكود -الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو- أنه لا يمكن استمرار تصرف زعيم المعارضة يائير لبيد بشكل غير مسؤول والإضرار بمفاوضات لا يعرف تفاصيلها.