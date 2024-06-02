 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها

Untitled-1
أرشيفية

قررت حكومة المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن وزير الداخلية علي إحسان مساء الأحد قوله: "قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".


وأضاف أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم، وأشار الوزير إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة ضمت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.


كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعم من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين" وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حل الصراع الفلسطيني.


ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية بعد أن قدم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي ميكائيل أحمد نسيم الأسبوع الماضي تعديلا على قانون الهجرة لمنع دخول المواطنين الإسرائيليين.

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

منذ 31 دقيقة
665367d14c59b74f0277e644

إعلام عبري: جندي يلقي قنبلة على مبنى وزارة الدفاع

منذ8 ساعة
33214965-1702965228 (1)

الدويري: هذه الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه

منذ8 ساعة
thumbs_b_c_fce1ea74407cdec53c0a9d27b6f6aecf

36439 شهيدا و82627 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

منذ8 ساعة
2019-04-21T130918Z_1498043552_RC17318E1500_RTRMADP_3_EGYPT-ARABS-PALESTINIANS

أمير الكويت يعين صباح خالد الصباح وليا للعهد

منذ8 ساعة
سفينة تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل اليمن.

الولايات المتحدة تعلن تدمير صاروخين باليستيين ومسيرة بالبحر الأحمر

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

أخطار جيوسياسية يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

كارثة طويلة الأمد

سميح المعايطة |اليوم

تواصل مضبوط على الوعي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل منذ24 ساعة

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 