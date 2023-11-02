الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المالية الإسرائيلية: 2.5 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة كل أسبوع

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من العدوان الإسرائيلي في غزة
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت حتى اليوم نحو 30 مليار شيكل (7.527 مليار دولار)، وستصل نسبة العجز في موازنة هذا العام إلى 4%، أي أربعة أضعاف ما كان مخططاً له عندما تمت الموافقة على ميزانية إسرائيل قبل خمسة أشهر.اضافة اعلان

وبحسب البيانات التي قدمها رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية، يوغيف جيردوس، يبدو أن تأثير الحرب مرتفع جدًا بعد ثلاثة أسابيع من القتال الهائل. مشيرا الى أن تكلفة الحرب على غزة تقدر بحوالي 10 مليارات شيكل (2.509 مليار دولار) كل أسبوع.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بلغت تكلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمساعدة الكيانات المدنية، بما في ذلك إخلاء السكان من المستوطنات الحدودية، حتى الآن، حوالي 5 مليارات شيكل (1.254 مليار دولار). ومن الآن فصاعدا، ستصل تكلفة تمويل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وضحاياهم إلى حوالي 1.7 مليار شيكل شهريا (426 ألف دولار). في حين بلغت التكاليف القتالية للجيش الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (5.018 مليار دولار).

وكشف جيردوس عن أنه تم بالفعل إنفاق 500 مليون شيكل (125.454 مليون دولار) على شراء أسلحة للمدنيين الإسرائيليين، وتم تحويل 200 مليون شيكل (50.181 مليون دولار) حتى الآن لدعم السلطات المحلية.

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "سننهي العام الجاري بعجز نسبته 4 بالمئة، وفي عام 2024 سيصل العجز إلى 5 بالمئة".

وقالت مصادر اقتصادية عقب تصريحات سموتريتش، إن وزارة المالية متخوفة جداً من تخفيض وشيك للتصنيف الائتماني لإسرائيل، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة.
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