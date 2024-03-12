الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قيود الاحتلال على المصلين من الضفة للمسجد مستمرة أيام الجمعة طيلة رمضان

المتطرفون يسعون لإشعال الأوضاع بـ"الأقصى"

الاحتلال يحيط بالسور المحاذي للأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.-(وكالات)
الاحتلال يحيط بالسور المحاذي للأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.-(وكالات)
عمان- ينوي المتطرفون إشعال الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، بالحشد لاقتحام حائط البراق وتسهيل صلاة اليهود بمنبره، في ظل قيود الاحتلال على دخول المصلين لباحاته وتحديد أعمارهم، بما يلقي بإثاره السلبية على جهود الوسطاء الدبلوماسية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في قطاع النار على وقع مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.اضافة اعلان
وبالتزامن مع إحاطة الاحتلال السور المحاذي "للأقصى" في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة لمنع دخول الملصين لباحاته؛ ينسق الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" مع ما يسمى "اتحاد جماعات الهيكل"، المزعوم، لاقتحام حائط البراق تحت مظلة إجراء "زيارة" استفزازية لمقر شرطة الاحتلال بالقرب منه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وتأتي خطوة "بن غفير" الاستفزازية وسط التحذير من تصعيد الاحتلال في مدينة القدس خلال شهر رمضان، في ظل الانتشار الأمني العسكري الإسرائيلي الكثيف بمحيط المسجد الأقصى وداخل باحاته وبأحياء القدس المحتلة، بما يشمل قوات خاصة وقوات "يمام" عند باب المغاربة، والتي يمكن دفعها إلى باحات "الأقصى" أو لانحاء البلدة القديمة لتأمين اقتحام المتطرفين، مما يشعل الأوضاع في القدس المحتلة.
جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين على المصلين والمعتكفين، أسوة بما حدث أمس، فضلاً عن اعتقال عشرات الفلسطينيين وإبعادهم عن دخول المسجد، وسط تهديد الجماعات اليهودية المتطرفة بما يسمى "ذبح القرابين" في باحات "الأقصى".
فيما فرضت حكومة الاحتلال قيوداً خانقة على خول المصلين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان الفضيل، بحيث سمحت للرجال من سن 55 وما فوق، وللنساء من سن 50 وما فوق، ودون سن 10 للأطفال، شريطة حيازة التصريح الأمني.
وأمام الإجراءات والقيود المشددة على دخول المصلين للأقصى؛ فقد قامت قوات الاحتلال بتأمين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد من جهة باب المغاربة، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل، المزعوم، التي طالبت بتكثيف الاقتحامات خلال شهر رمضان.
وتشهد مدينة القدس توتراً منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه. 
من جانبه، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن القيود التي أعلنها الاحتلال على الدخول للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل اعتداء صارخاً على المقدسات وانتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف الهباش، في تصريح له أمس، أن سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم يتراجع عنها فوراً، مؤكداً أن سلطات الاحتلال ملزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين للمسجد الإقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان.
وأضاف، أن حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة تسعى لإشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع إعماره والرباط فيه، لتنفيذ مخطط التهويد بالتعاون مع المنظمات اليهودية المتطرفة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة.
وفي غضون ذلك؛ تتواصل جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة، بالرغم من تعثر مفاوضات تبادل الأسرى بسبب التعنت الإسرائيلي في رفض وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة بدون عراقيل.
وفي حين أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لاستضافة اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل وجود رغبة مشتركة لكافة الأطراف، وفق قولها، فإن عدوان الاحتلال يتصاعد في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني توفيق عائد حسين (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها شمال طولكرم، ومداهمة منازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها، وذلك بعد استشهاد الشاب محمد جعفر جبر، في الليلة الماضية، خلال مواجهات عنيفة أدت لوقوع الجرحى والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
وفي غزة تواصل قصف الاحتلال لعدد من المواقع ، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس ارتفاع عدد القتلى في غزة منذ بدء العملية البرية للاحتلال إلى أكثر من 31 ألف قتيل، من بينهم 27 قتلوا بسبب سوء التغذية والجفاف.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 قتيلا و129 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31184 شهيدا و72889 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي"، مشيرة إلى إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن جيش الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وقالت الوزارة إن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، حيث أوضحت أنهم يشكلون ما نسبته 72 % من الضحايا.
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