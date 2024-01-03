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الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
9:46 م
المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أفادت وسائل اعلام أن المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت تطبيق قانون يتعلق بمنع عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة أي بعد إجراء انتخابات.-(وكالات)
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