المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء

اضافة اعلان

أفادت وسائل اعلام أن المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت تطبيق قانون يتعلق بمنع عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة أي بعد إجراء انتخابات.-(وكالات)