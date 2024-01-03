الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أفادت وسائل اعلام أن المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت تطبيق قانون يتعلق بمنع عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة أي بعد إجراء انتخابات.-(وكالات)اضافة اعلان
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