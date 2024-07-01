 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"

"لقد قضينا على داعش. لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق" يقول ترامب
دونالد ترامب

أعادت المحكمة الأميركية العليا، يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.

اضافة اعلان


وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.

ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.

 ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ليبرمان

أفيغدور ليبرمان: "إسرائيل" بقيادة نتنياهو سفينة بلا قبطان.. وعلينا ضرب “رأس الحيّة” إيران

منذ10 ساعة
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - (أرشيفية)

رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية

منذ14 ساعة
مدمرة أميركية تسقط صاروخين استهدفا سفينة في البحر الأحمر - (أرشيفية)

الجيش الأميركي: زوارق للحوثيين شكلت تهديدا وشيكا لقواتنا

منذ16 ساعة
إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 18 جنديا بضربات حزب الله

منذ20 ساعة
المستوطنات القدس المحتلة

فرض ضرائب على الكنائس.. استهداف صهيوني جديد للوجود الفلسطيني بالقدس

منذ22 ساعة
حي الشجاعية

الاحتلال يرتكب مجازر في "الشجاعية".. واشتباكات عنيفة في طوباس

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يريد الغرب منا؟

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

تحديات جديدة تهدد منظومة الحماية الاجتماعية

أحمد عوض |اليوم

تركيب الصورة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

محكومون بالأمل دوما

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ23 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ23 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء
 