الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المديرة التنفيذية لليونيسف تعليقا على مجزرة المستشفى:" المشاهد على الأرض مفجعة"

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اسعاف جرحى في غزة
أصدرت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين بيانا جاء فيه : "أشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة أطفال ونساء في أعقاب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة هذا المساء. وبينما لا تزال التفاصيل تتكشف ويستمر إحصاء الجثث، فإن المشاهد على الأرض مفجعة".اضافة اعلان

وتابعت بالقول : "يأكد هذا التأثير المميت الذي تحدثه هذه الحرب المستمرة على الأطفال العائلات. ففي 11 يومًا فقط، فقد مئات الأطفال حياتهم بشكل مأساوي - لا يشمل ذلك وفيات اليوم - وأصيب آلاف آخرون، ونزح أكثر من 300 ألف طفل من منازلهم".

وختمت بالقول :"إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن.. تكرر اليونيسف نداءها العاجل من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية، وضمان حماية الأطفال من الأذى وتسهيل الوصول الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين لها".
 
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