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الجمعة 27 تشرين الأول 2023
12:48 م
المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية (فيديو)
نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.
نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.
وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى.
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