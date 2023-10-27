المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية (فيديو)

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نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى.