المصريون يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس للبلاد

يتوجه المصريون الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، إذ تجرى الانتخابات التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة، على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر.

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ويبدأ المصريون في الداخل، عملية التصويت، بعدما أنهت السلطات استعداداتها والانتهاء من تصويت المصريين في الخارج.



وتستمر عمليات التصويت لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد وحتى الثلاثاء، فيما بدأ الجمعة، الصمت الانتخابي لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.



وانتهت وزارة التعليم المصرية من تجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم تخصيصها للجان ومقار للانتخابات. وكالات