الأحد 10 أيلول 2023
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المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2122 وفاة

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زلزال المغرب
قالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم توثيق ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصاباً. 

جاء ذلك نتيجة زلزال ضخم ضرب مناطق واسعة في المغرب وعمل على إلحاق الدمار في العديد من القرى. اضافة اعلان
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