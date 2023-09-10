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الأحد 10 أيلول 2023
6:50 م
المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2122 وفاة
زلزال المغرب
قالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم توثيق ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصاباً.
جاء ذلك نتيجة زلزال ضخم ضرب مناطق واسعة في المغرب وعمل على إلحاق الدمار في العديد من القرى.
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ضحايا
الداخلية المغربية
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