الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

المفاوضات بين موسكو وكييف.. خدعة تكتيكية أم إرهاق غربي؟

روسيا تزيد إنتاجها العسكري
روسيا
موسكو - تشكك روسيا بوجود نية غربية صادقة في إنجاح أي مفاوضات تقود إلى إطار سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، وكان آخرها تصريحات وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الذي قال إن محاولات الغرب تهدف إلى منح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة تزويدها بالأسلحة والذخيرة.اضافة اعلان
الشهور الأخيرة شهدت أكثر من محاولة غربية وعربية وإفريقية وآسيوية في طريق السلام وكلها خرجت "صفرية" حتى الآن.
ومؤخرا أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بيانا جاء فيه: "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محددة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا.
خداع تكتيكي لاكتساب الوقت
يرى الباحث التركي في الشأن الدولي، فراس رضوان أوغلو، في تصريحات: أن الدول الغربية تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية من باب تحقيق المصالح وتجنب أقل الأضرار، يشهد على ذلك أن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تنخرط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لصالح أوكرانيا وإنما يقوم دورها أساسا على تقديم الدعم العسكري بالسلاح والعتاد والآليات المتطورة نوعا ما.
وقال إن حالة الحرب الغير مباشرة التي يقوم بها الغرب، تحقق أهدافه في استنزاف قوى روسيا لضمان السيطرة في أوروبا والمنطقة الشمالية من العالم، دون نزاع سيادة، يتوافق ذلك مع مصالح الولايات المتحدة التي ترى في موسكو التهديد الأول لمكانتها كمتربعة على كرسي "القطب الأوحد" عالميا.
 ويرى أن حل الصراع في أوكرانيا لن يأتي عبر الآلة العسكرية؛ فالنصر على روسيا لن يتم عبر "أسنة الرماح"؛ وما يزال للسلاح الصوت المسموع في دوائر السياسة الروسية والأوكرانية، المؤشرات كلها تصب في صالح نجاحات واسعة لروسيا فلم تتراجع رغم الهجوم المضاد كثيرا ولم تخسر أراض واسعة كما كان متوقعا مع بدء المرحلة الأولى من الهجوم المضاد في 4 حزيران (يونيو).
 وأضاف أوغلو أنه لا يوجد ما يجبر موسكو على الجلوس على طاولة مفاوضات، مشيرا إلى عدة عوامل تغذي احتمالية الخداع الغربي من وراء الحديث عن المفاوضات: فالغرب يراهن على قدرة أوكرانيا على القتال خلال فصل الشتاء مع توالي إمدادات الأسلحة المتطورة.
  وأيضا يرى بأن وتيرة تدريب الجنود والعناصر الأوكرانية تتسارع على استخدام مختلف الأسلحة الغربية المتطورة كالمقاتلات الأميركية.
وأشار الى الخطوات التي تطيل أمد المعركة سواء بالحرب أو تكتيكات الخداع باسم مفاوضات السلام تخدم مصالح الغرب باستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا وكلما اتسعت رقعة ومساحة زمن الحرب زادت خسائر روسيا.
وبين أن الأيام المقبلة ستشهد موجة جديدة من التعبئة العامة في أوكرانيا تمهيدا لمعارك الشتاء.
المعادلة الصفرية
تستمر حدة المواجهات بالأخص في الجنوب الأوكراني، بجانب استمرار استهداف العمق الروسي بالمسيرات الانتحارية، وهنا يقول نعومكن بورفات المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، إن تصاعد حدة القتال مع اقتراب فصل الشتاء لا يصب في صالح التوصل لمفاوضات بل على العكس الطرفان الآن يراهنان على استمرار الاستنزاف العسكري، مما يجعل المعادلة الحالية أقرب لتكون "صفرية".
ويوضح نعومكن بورفات، خلال تصريحاته، أنه من الصعب التفاوض على الأرض أو التنازل لروسيا، فهناك ثوابت وهذا ما أكده الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، حيث قال إن أوكرانيا وحدها هي التي تقرر شروط أي مفاوضات سلام يمكن أن تجري مع روسيا.-(وكالات)
1692455377731835700

الاحتلال يشن حربا على التعليم الفلسطيني وخطة لهدم 53 مدرسة بالضفة منذ24 ساعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مقتل مستوطنين بإطلاق نار في حوارة شمال الضفة منذ24 ساعة

أمريكا والصين

عقب قمة كامب ديفيد الثلاثية.. بكين تحذر من منافسة جيوسياسية ببحر الصين 19 آب 2023

اوكرانيا وحلف الناتو

عودة الأمل لأوكرانيا بالحصول على "إف- 16".. وروسيا تتوعد 19 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1692544849113628600

تصعيد عسكري "بحوارة" ودعوات عنصرية للمستوطنين "بمحوها"

منذ 17 دقيقة
1692546072653703800

الجيش السوداني يعلن شن هجوم مدفعي كثيف على "الدعم السريع"

منذ 18 دقيقة
Untitled-1 copy

معلمو اليمن: شهر على الإضراب.. والحلول في "مصيدة" المفاوضات

منذ 19 دقيقة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو المانحين لمنع حدوث كارثة في اليمن

منذ 27 دقيقة
روسيا تزيد إنتاجها العسكري

روسيا: 5 إصابات باستهداف مسيرة مدينة كورسك

منذ2 ساعة
ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 114

ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 114

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

ماذا بعد ذلك؟

جهاد المنسي |اليوم

الحماية الاجتماعية: حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي المنشود

أحمد عوض |اليوم

القول الفصل

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هي الدولة العربية الأقوى؟

سميح المعايطة |اليوم

نحو نخب جديدة قيد التصنيع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |منذ 58 دقيقة
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |منذ 59 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إقالة محافظي "السلطة": مقدمة للتغيير أم لعبة داخلية؟‏

ترجمات |منذ 59 دقيقة
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات |19 آب 2023
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات |19 آب 2023
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
 