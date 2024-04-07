الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا في إيلات

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أرشيفية
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات، بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها.
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وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد 7 / 4 / 2024 ، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) في أراضينا المحتلة، بالطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم أمس استهدافها هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير.
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