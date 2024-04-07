المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا في إيلات

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وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد 7 / 4 / 2024 ، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) في أراضينا المحتلة، بالطيران المسير".وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم أمس استهدافها هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير.