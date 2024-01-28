المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق مساء الأحد، في بيان، مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية بواسطة الطائرات المسيّرة.

وتاليا نص البيان:

"استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية. اضافة اعلان

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء."



