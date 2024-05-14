الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا حيويا في إيلات

المقاومة الإسلامية في العراق
المقاومة الإسلامية في العراق

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "هاجمنا بمسيرتين هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة".اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أسرى فلسطينيون

واشنطن تبدي "قلقها" إزاء تقرير عن انتهاكات إسرائيلية بحق أسرى فلسطينيين

منذ 21 دقيقة
مبنى سكني انهار جزء منه نتيجة ضربة صاروخية أوكرانية في مدينة بيلغورود، روسيا، 13 أيار 2024.

بلدات في شمال شرق أوكرانيا تحت القصف الروسي وإجلاء 6 آلاف شخص

منذ 37 دقيقة
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

الجيش الأميركي: دمرنا مسيّرة حوثية بالبحر الأحمر

منذ1 ساعة
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

مسؤول أميركي يتحدث عن مستقبل حماس

منذ2 ساعة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

شهداء وجرحى بمجزرة إسرائيلية في مخيم النصيرات

منذ3 ساعة
عنف المستوطنين في الضفة المحتلة تجاه المدنيين الفلسطينيين تزايد خلال العام 2023 (وكالة الأنباء الأوروبية)

مستوطنون يعتدون على شابين جنوبي نابلس

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين.. العضوية المنقوصة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

"سورية" بين السعودية والبحرين

سميح المعايطة |اليوم

لماذا تطيل (إسرائيل) الحرب؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ7 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ7 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 