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الثلاثاء 14 أيار 2024
2:58 ص
"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا حيويا في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق
قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "هاجمنا بمسيرتين هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة".
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