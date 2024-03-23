المقاومة الفلسطينية ترد على اغتيال الاحتلال لمقاوميها بعملية نوعية تصيب 7 جنود

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الأراضي الفلسطينية - أستشهد مقاوم فلسطيني أمس، بعدما أصاب 7 جنود من الاحتلال بجراح، أثناء اشتباكه معهم عندما هاجم حافلة تضم مستوطنين غرب رام الله.وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم تصفية المقاوم الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ.وأفادت وسائل إعلام عبرية وشهود عيان فلسطينيين أن قوات الاحتلال أخلت مصابين من المكان.وكانت إذاعة الاحتلال نقلت عن الجيش أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في وادٍ متاخم لمستوطنتي دوليف وطلمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك.ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غربي رام الله عقب العملية.وقبل العملية التي نفذها المقاوم اندلعت في وقت مبكر من أول من أمس مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.وأكدت كتائب القسام بالضفة الغربية أن مقاتليها تصدوا لاقتحامات جيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم وطوباس ومخيم عقبة جبر بأريحا.وأضافت كتائب القسام بالضفة في بيان أن مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت حشودا لقوات الاحتلال ومواقع مستحدثة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، كما تمكنوا من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.وسمع دوي انفجارات إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طوباس، وفق مصادر فلسطينية أكدت إن مقاومين استهدفوا القوات التي اقتحمت طوباس بعبوات ناسفة، وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتباكات.وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي نزال في قلقيلية ودهمت منزل الأسير محمد ملحم.وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قلقيلية.وبالتزامن، اقتحم جيش الإحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضا.وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات من الاحتلال قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال.وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد يوم شهد عمليات اغتيال من قبل الاحتلال استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين وطولكرم وأريحا، ومخيمي جنين ونور شمس بطولكرم ومخيم عقبة جبر في أريحا، واستخدم الاحتلال الطائرات المسيرة في استهداف المقاومين بمخيمي جنين ونور شمس.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أول من أمس إن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 خلال الساعات الـ 24 قبل أول من أمس.في غضون ذلك، نقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا في وقت مبكر أمس منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وحطموا نوافذه.ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من الاعتداءات يرتكبها مستوطنون على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بالتوازي مع الاقتحامات التي ينفذها جيش الإحتلال.وفي اليوم الـ 168 للعدوان على غزة ومع استمرار عملية الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي استشهد 3 فلسطينيين بسبب الحصار ومنع وصول الأدوية. فيما استمر الاحتلال في قصف محيط المجمع.واستمرارا لمسلسل انتهاكات الاحتلال أظهرت صور تعمد دبابات الاحتلال دهس مدنيين فلسطينيين بعد اجلائهم من مجمع الشفاء.في سياق متصل اعترف جيش الاحتلال أن الصور التي نشرها أمس على أنها تعود لمسؤولين في حماس اعتقلوا في مجمع الشفاء غير دقيقة ووصف ما جرى بأنه خطأ بشري.في السياق قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة استباحة مروعة لدماء المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة، وحرق منازلهم وممتلكاتهم.ووثق المرصد إفادات عن "جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة غزة بشكل منهجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، تشمل عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، وقطع الاتصالات، وقصفا مكثفا استهدف المناطق والمنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.وأضاف المرصد أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 400 شخص، منهم نازحون وطواقم طبية وصحفيون، وأجبرهم على التعري الكامل، وقام بتعذيبهم خلال التحقيق الميداني، قبل أن يُلبسهم لاحقا ملابس بيضاء رقيقة، في حين نقل أكثر من نصف المعتقلين تحت التهديد وبطرق حاطة بالكرامة في شاحنات وآليات عسكرية باتجاه مراكز اعتقال إسرائيلية.وفي القدس المحتلة أدى 120 ألف مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره مدينة القدس والمسجد.ونصبت قوات الاحتلال مئات الحواجز الحديدية وانتشرت بكثافة في المدينة ومداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأغلقت شوارع المدينة بالحواجز الحديدية أمام حركة المركبات، وفرضت دخول الحافلات العامة فقط إلى أطراف الشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة، مما اضطر آلاف المصلين، بينهم كبار السن، إلى السير مسافات طويلة للوصول للمسجد الأقصى.-(وكالات)