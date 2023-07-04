المقاومة الفلسطينية ترد على عدوان الاحتلال في جنين

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الأراضي الفلسطينية - على وقع دخول العملية العدوانية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية يومه الثاني، أصيب 10 إسرائليين بعملية دهس وطعن في تل أبيب، بينهم 3 بحالة الخطر اعتبرتها المقاومة الفلسطينية انتقاما للشهداء العشرة ضحايا العدوان على جنين.وقالت شرطة الاحتلال إن 10 أشخاص أصيبوا في عملية دهس وطعن ظهر أمس في تل أبيب، مضيفة أن حالة 3 منهم خطيرة، بينما اعتبرت فصائل فلسطينية العملية ردا أوليا على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين.وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن مشتبها به كان يقود سيارة دهس مشاة كانوا يقفون قرب مركز تجاري في تل أبيب ثم نزل من السيارة وبدأ بطعن آخرين بأداة حادة.وأكد شهود أن أحد الإسرائيليين الموجودين في المكان أطلق النار على منفذ عملية الدهس وقتله على الفور، فيما أعلنت حركة المقاومة "حماس" تبنيها للعملية.وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن منفذ العملية يبلغ من العمر 32 سنة وهو من سكان بلدة السموع بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مؤكدة أنه كان يرتدي الزي العسكري التابع للجيش الإسرائيلي.وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن العملية في تل أبيب هي "رد أولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن العملية في تل أبيب هي رد أولي للمقاومة على ما يجري في جنين.وكان الاحتلال الاسرائيلي أطلق أول من أمس عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية تستهدف "غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين"، مشيرا إلى إصابة جندي خلال العملية.والعدوان على جنين هو الأوسع منذ عام 2002.وقال جيش الاحتلال إنه يخطط لدهم ما سماه 10 أهداف للمقاومة متبقية في مخيم جنين، وأضاف أن سلاح الجو أغار على 20 هدفا في جنين منذ بداية العملية، كما أعلن اعتقال 120 فلسطينيا خلال العملية المتواصلة في جنين، وما زال يبحث عن 160 مسلحا تحصنوا داخل المخيم.وأظهرت صور استهداف قوات الاحتلال لعدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بما بدت أنها قنابل غاز، أثناء محاولة خروجهم من مخيم جنين. كما أرغمت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين من أهالي المخيم على المغادرة تحت التهديد بقصف منازلهم.وتظهر الصور محاولة عدد من سكان جنين مغادرة مناطق تحرك قوات الاحتلال بحثا عن أماكن آمنة. وقد أعادت قوات الاحتلال بعض السكان لدى اقترابهم من مناطق تمركز دورياتها في مناطق متفرقة. ويحاول أهالي مخيم جنين اللجوء إلى المستشفى الحكومي هربا من قصف قوات الاحتلال، وأخرى لاذت إلى مقر بلدية جنين هربا من التهديد بقصف منازلها.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من إخراج نحو 3 آلاف فلسطيني من مخيم جنين رغم الدمار الذي لحق بالطرق نتيجة تدمير آليات جيش الاحتلال لها.في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التقارير عن إخلاء مخيم جنين من سكانه غير صحيحة.وصباح أمس دفع الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين، فيما تصدى لهم مقاومين فلسطينيين، وشملت التعزيزات آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافات تتقدم نحو عدد من المحاور عند مدخل مخيم جنين الشرقي.وفي تطورات الساعات الماضية، توعدت المقاومة بالرد على العملية، مؤكدة أن الاحتلال في حال اقتحم مخيم جنين سيدفع ثمنا لم يتوقعه، بينما قالت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تتحسب لقيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من قطاع غزة.وعم إضراب شامل أمس مدن الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، فيما تعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".وفي ساعات يوم أمس الأولى، بدت شوارع مدينة جنين مقفرة باستثناء عدد قليل من الناس في الشوارع، في حين أغلقت المحال التجارية أبوابها وانتشرت إطارات سيارات مشتعلة في أماكن متفرقة، فيما كان ما تزال مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء المدينة.وعبرت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة، أمس عن قلقهما من نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين، في إشارة إلى قيود على وصول الخدمات الطبية.وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان"، مضيفة أن من بين القتلى 3 أطفال دون أن تذكر تفاصيل.وإلى ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن فرقا طبية منعت من دخول المخيم لعلاج الجرحى في إشارة إلى القيود التي فرضتها قوات الاحتلال.ويقطن في مخيم جنين للاجئين نحو 18 ألف فلسطيني. وتقول إسرائيل إنه معقل للمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين.من جانبه، قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إنه منذ بدء العملية "غادر حوالي 3 آلاف شخص منازلهم في مخيم جنين، موضحا أن الترتيبات جارية لإيوائهم في المدارس وغيرها في مدينة جنين القريبة.وقال أبو الرب إن سكان المخيم غادروه بسبب خوفهم من تفجير منازلهم وهم بداخلها.في المقابل، وصفت الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي بأنه "حرب مفتوحة على أهالي جنين".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية جنين تم التخطيط لها منذ عام، وأنه تمت الموافقة على العملية قبل نحو 10 أيام من قبل نتنياهو وغالانت وقيادة الجيش.-(وكالات)